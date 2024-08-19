Подмосковное УФАС внесло ООО ЧОП «ЛЕГИОН-ГРУПП» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов, в отношении ООО ЧОП «ЛЕГИОН-ГРУПП» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны).

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО ЧОП «ЛЕГИОН-ГРУПП» подлежат включению в РНП.

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