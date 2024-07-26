Подмосковное УФАС проведет обсуждения правоприменительной практики 15 августа

15 августа 2024 г. в 10:00 состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие текущего года. Мероприятие пройдет в формате прямой трансляции, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области.

Активная ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на официальном сайте ведомства в день проведения мероприятия. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Московским областным УФАС России организован сбор вопросов по обсуждаемым темам посредством заполнения формы.

Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия и/или размещены на сайте управления в разделе «Публичные обсуждения».

Для уточнения организационных вопросов обращаться в Московское областное УФАС России по телефону: 8 (499) 755-23-23 (доб. 050-148), е-mail: pressto50@fas.gov.ru.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.