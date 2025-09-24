Подмосковное УФАС признало ООО «СЗ «Град Инвест Сходня» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «СЗ «Град Инвест Сходня» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения обществом части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита, информации о диапазонах значений полной стоимости кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «СЗ «Град Инвест Сходня» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

