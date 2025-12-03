Подмосковное УФАС признало банк ВТБ (ПАО) нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении Банка ВТБ (ПАО). В действиях банка выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его абонентский номер СМС-сообщения с рекламой страховых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении Банка ВТБ (ПАО) возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины банка ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.