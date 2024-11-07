Подмосковное УФАС оштрафовало ИП из-за нарушения закона о защите конкуренции

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении закона о защите конкуренции, возбужденного на основании обращения заявителя — юридического лица в связи с использованием индивидуальным предпринимателем в своей предпринимательской деятельности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.

В соответствии с предписанием индивидуальному предпринимателю надлежало в 30-дневный срок со дня получения предписания прекратить нарушение Закона о защите конкуренции.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.