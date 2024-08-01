Подмосковное предприятие занимается разведением кроликов новозеландской породы

Сельскохозяйственный сектор Подмосковья продолжает активно развиваться, открывая новые перспективные направления деятельности. Одним из таких направлений стало племенное кролиководство, которым успешно занимается ООО «АгроСпецСервис» в деревне Большое Щапово городского округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Предприятие является репродуктором по разведению кроликов породы «новозеландская белая».

Всего в России существует 6 племенных хозяйств по разведению кроликов, и «АгроСпецСервис» — одно из трех репродукторов новозеландской породы.

Предприятие полностью автоматизировано и использует высокие технологии в своей работе. Разводимые кролики отличаются низким расходом корма, генетической резистентностью к заболеваниям, сильной конституцией и высокой плодовитостью. Молодняк, производимый на предприятии, пользуется большим спросом среди отечественных сельхозпроизводителей и зарубежных организаций.

На сегодняшний день в хозяйстве числится 14 720 голов маточного поголовья, а в 2023 году было реализовано 11 652 головы племенного молодняка.

Предприятие было создано в 2016 году с целью развития племенного кролиководства в России и внедрения интенсивных технологий разведения кроликов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.