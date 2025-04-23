Подмосковное ГУ МВД усилит контроль за правопорядком на годовщину Победы в ВОВ

Подмосковная полиция усилит меры безопасности на время майских праздников и Дня Победы, сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

«Под особый контроль взяты мероприятия в городах воинской славы – Волоколамске, Наро-Фоминске, Дмитрове, Можайске. С 6 по 9 мая ожидается прибытие лидеров иностранных государств и официальных делегаций. Мы обеспечиваем их сопровождение из аэропортов», — сказал Пауков во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Он добавил, что областная полиция усилит контроль за соблюдением мер правопорядка в дни празднования в местах массового скопления людей. Кроме того, с 1 мая стелы, памятники и прочие мемориальные сооружения будут взяты под круглосуточную охрану для предотвращения актов вандализма. Также полиция усилит меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье необходимо обеспечить безопасность на мероприятиях к 9 Мая.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.