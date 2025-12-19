Подмосковная система контроля за отходами строительства получила высшую награду

В Москве прошел VI международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — безопасная среда». За 6 лет это мероприятие стало значимым событием для обсуждения ключевых тенденций цифровизации, импортозамещенения, кибербезопасности, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В форуме принял участие Захар Варданян, заместитель министра экологии и природопользования Московской области. В этом году, кульминацией программы стала I Национальная премия «Безопасный город».

Конкурс проводился по 35 различным номинациям, которые оценивали достижения регионов в создании интеллектуальных систем видеонаблюдения, экологического мониторинга, безопасности дорожного движения, защите критической инфраструктуры и других направлениях.

Московская область заняла первое место в номинации «Биосфера» с проектом «ОССиГ-контроль». Эта интеллектуальная платформа представляет собой комплексное решение для выявления несанционированного перемещения отходов строительства, сноса и грунтов.

«Мы благодарны экспертному сообществу и организаторам высокую оценку нашего проекта. Это не только признание наших усилий, но и подтверждение правильности подхода. Конкретные цифры говорят сами за себя: на 65,5% сократилось образование новых свалок», — отметил Захар Варданян.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.