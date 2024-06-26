Школьница Ксения Ксенофонтова из Королева в этом году удостоилась гран-при Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Дети и взрослые прислали свыше 80 тыс. заявок с работами, посвященными защите экологии и популяризации бережного отношения к природе, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отметила, что в номинации «Экопроект» были представлены по-настоящему научные и исследовательские работы, достойные внедрения на федеральном уровне и способные реально улучшить экологическую обстановку.

«С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология — дело каждого. Многие из вас представили серьезные исследования и новаторские разработки. Вы выяснили, как уменьшить вред окружающей среде от удобрений. Придумали, как использовать беспилотники для выявления чрезвычайных ситуаций в лесах. Сами вели мониторинг состояния мусорных полигонов. Разработали систему, способную предотвращать наводнения», — добавила она.

По словам Родионовой, многие ребята подошли к выполнению проекта творчески. Они читали рэп, создавали мультфильмы и рисовали. Глава поблагодарила участников за заботу о природе.

Лидером по числу поступивших заявок среди российских регионов в четвертом сезоне стала Саратовская область. В десятку вошли постоянно активные Татарстан, Липецкая, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край, а также новички среди «первых» Белгородская, Тульская, Пензенская и Иркутская области.