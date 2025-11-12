Подмосковная школьница победила во Всероссийском конкурсе «Звезда ЮИД-2025»

Победителем пятого всероссийского конкурса «Звезда ЮИД-2025» стала Василиса Скобелева из школы № 17 города Коломны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Достижения школьницы были отмечены как в общих номинациях, так и в нескольких специальных категориях. В номинации «Визитная карточка» она заняла 2-е место, продемонстрировав свои навыки самопрезентации и креативный подход к раскрытию темы безопасности на дорогах. Кроме того, Василиса Скобелева заняла 2-е место в номинации «Голос ЮИД» и 1-е место в категории «Мода ЮИД».

Еще одна участница из городского округа Коломна, Полина Комарова, ученица Гимназии № 2 «Квантор», стала победительницей в номинации «Слово ЮИД».

Участие в конкурсе предполагало выполнение пяти основных заданий и одного дополнительного: «Визитная карточка», «ЮИД говорит!», «Слово ЮИД», «Голос ЮИД», «Мода ЮИД». В них участники представляли видеоролики, литературные произведения, исполняли песни на «дорожную» тематику, а также создавали одежду со световозвращающими элементами. Для выполнения дополнительного задания конкурсанты выкладывали короткий видеоролик на тему «25 мгновений счастья: Видеопоздравление «Доброй Дороге Детства».

Жюри конкурса рассмотрело более 1 000 работ юных участников. Разница между победителями оказалась не в привычных баллах, а в долях — десятых и сотых. Это говорит о крайне высоком уровне конкуренции.

По результатам конкурса был составлен рейтинг из десяти регионов с наибольшим числом участников, который выглядит следующим образом: на первом месте Московская область, за ней следуют Новосибирская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Калининградская область, Тульская область, Пермский край, Татарстан, Москва и Ярославская область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.