Подмосковная продукция стала лауреатом Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Производство уникальных десертов из луховицкого огурца началось с варенья. Сегодня в ассортименте представлены несколько вкусов, включая классическое огуречное, с яблоком, пряное, с лимоном и имбирем для поддержания иммунитета, а также с огурцами и медом — его варят по старинному рецепту времен XVI века. Кроме того, коллекция сладостей включает мармелад, зефир, пряники и печенье с необычной начинкой из огурцов.

Торговая марка «Огуречная столица» уже не первый год становится победителем в номинации «Гастрономический сувенир», повышая интерес к региональной продукции среди потребителей и туристов со всей страны. В этом году на конкурс поступило более 3,5 тысяч заявок, а в общенациональный финал прошли свыше 1 тысячи конкурсных позиций от участников из 71 региона России и Республики Беларусь. Номинация способствует дальнейшему продвижению гастрономических брендов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.