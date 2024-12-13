Подмосковная организация поддерживает детей с ОВЗ и их семьи

Некоммерческая общественная организация «Мир для всех» оказывает поддержку подмосковным семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Она создала пространство, где ребята могут общаться и проводить досуг, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Центр находится по адресу: Балашиха, мкр. Салтыковка, улица Островского, дом № 30 и стал для всех членов организации почти родным домом.

История организации берет свое начало с 2006 года, когда несколько семей объединились и стали проводить занятия для особенных детей у себя дома. В 2006 году активисты будущей организации основали благотворительный фонд «Благодарение». В 2008 году было открыто детское отделение, где для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) была создана доступная среда. И, наконец, в 2012 году открылось взрослое отделение, где в настоящее время и занимается молодежь, куда дети переходят после 18 лет.

Собственный автобус привозит сюда молодых людей на бесплатные занятия, где они могут попробовать свои силы в различных мастерских: кулинарной, швейной, по фелтингу (валяние из шерсти), керамике, декупажу. Кроме работы в мастерских для ребят есть различные развивающие занятия: музыка, фольклор, театральная студия, занятия с психологом, рисование, арт-терапия, спорт (АФК и зумба).

Жизнь в центре кипит. Помимо занятий, ребята много путешествуют по российским городам, посещают музеи и театры, концерты и кино. Многие хорошо поют и участвуют в музыкальных постановках.

В Балашихе по адресу: ул. Флерова, д. 5/2 также функционирует детское отделение организации «Мир для всех». Здесь дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить специализированную помощь в виде занятий с логопедом-дефектологом и курсов по различным направлениям, включая сенсорную интеграцию, Томатис и АБА-терапию.

Многие занятия ведут мамы особенных детей, уже имеющие опыт в этой сфере. Сами мамы тоже могут воспользоваться услугами центра, который предлагает широкий спектр возможностей: от терапевтических встреч до дней красоты, фитнес-тренировок и творческих мастер-классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.