Компания «Чистая линия» подарила квадроцикл медику и отправила мороженое в Курск

Также «Народный фронт» оснастил данный квадроцикл комплектом защиты от беспилотников.

Еще подмосковная компания передала свыше 1 тыс. порций мороженого военным, волонтерам и жителям Суджанского района, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Курске.

«Мы уверены, что все эти трудности пройдут, потому что наш народ неоднократно проходил через сложные периоды, и всегда это заканчивалось еще большим усилением, еще большими победами. А пока мы делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», – сказал Бениаминов.

Представители президентского движения, главный иммунолог Подмосковья Андрей Продеус и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передали военным медикам Курской области оборудование, закупленное на собранные деньги. В 10 подразделений отправили восемь машин УАЗ «Буханка», в которых есть оборудование для эвакуационных групп, семь квадроциклов, три мотоцикла, 50 рюкзаков для медиков, волокуши, расходные материалы и т.д.

«За 2,5 года выросло понимание, как оказывается помощь, как ее оптимизировать, сделать более оснащенной и эффективной. В разы выросла подготовка медиков, во многом благодаря тем техсредствам, которые поставляет «Народный фронт»», - подчеркнул Продеус.

Толстой передал специальные аптечки волонтерам, которые оперативно доставляют военным помощь и вместе с ними эвакуируют пострадавших.