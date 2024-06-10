Подмосковная «Исток» заняла 2 место в «Инженерном дизайне CAD»

В Подмосковье на корпоративном чемпионате профессионального мастерства в компетенции «Инженерный дизайн CAD» второе место заняла команда «Истока». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам конкурса необходимо было выполнить задания, связанные с разработкой и созданием электронных моделей деталей по выданным чертежам, файлам, текстовому описанию и рисункам. Вся работа выполнялась на российском программном обеспечении — «Компас 3D» и T-Flex CAD.

На чемпионате «Исток» представляли две команды.

Непосредственными участниками стали Александр Байков и Илья Хабибуллов, а экспертную поддержку им оказывали Светлана Ушанова и Дмитрий Будников. Лучше справиться со всеми конкурсными заданиями получилось у Александра Байкова, который по итогам состязаний занял 2 место. Вместе с экспертом Светланой Ушановой он будет выступать за сборную «Объединенной приборостроительной корпорации» на всероссийском конкурсе инженерных и рабочих профессий «Время первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.