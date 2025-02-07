Подмосковная гимназия стала официальным партнером медуниверситета имени Пирогова

Гимназия № 9 Королева стала официальным партнером одного из лучших вузов страны — медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Специальный знак партнерства сегодня появился на фасаде школы. В торжественном открытии знака приняли участие глава города Игорь Трифонов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, депутат городского совета Любовь Кошкина, а также педагоги и учащиеся гимназии, их родители, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом учебном году в гимназии № 9 стартовал профильный медицинский класс с углубленным изучением химии и биологии. В рамках сотрудничества обучение ключевых предметов, необходимых для поступления в медицинский университет, ведут для ребят опытные преподаватели Пироговского университета.

«Профильные классы мы развиваем уже не первый год, этот формат очень востребован у детей. Сегодня более 50 таких классов и групп работают в 17 школах. Начиная работу, основной упор делали на математическое и техническое направление. Но запросы школьников растут, стараемся соответствовать, поэтому к инженерным, ИT и предпринимательским классам добавили медицинские и психолого-педагогические», — сказал Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.