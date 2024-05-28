Подмосковная «Единая Россия» соберет новые предложения в народную программу

На заседании Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» 28 мая подведены итоги предварительного голосования и объявили о сборе новых предложений в народную программу. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как отметил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сбор наказов партия проведет в 26 городских округах Московской области, где этой осенью пройдут муниципальные выборы.

«Начиная с 2021 года, когда был принят главный программный документ партии, уровень исполнения наказов в выборных территориях достиг почти 100%. Все, о чем просили люди в этих территориях, исполнено. Это не повод останавливаться. Необходимо уже сейчас перейти к сбору новых наказов в удобной для людей форме. Они станут основой предвыборной программы кандидатов от „Единой России“ на сентябрьских выборах», — заявил Игорь Брынцалов.

При этом секретарь регионального отделения подчеркнул, что наряду со сбором новых предложений, необходимо представить отчеты жителям о выполненных обещаниях.

«По Народной программе „Единой России“ строятся школы и поликлиники, благоустраиваются общественные пространства, реконструируются транспортные магистрали. Кандидаты-победители предварительного голосования, работая на территориях, должны на конкретных примерах рассказать о тех переменах, которые произошли в городских округах Подмосковья», — добавил Игорь Брынцалов.

Программы с новыми наказами будут приняты в августе. Для организации этой работы будет сформирована специальная комиссия, которая будет сопровождать это направление.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.