Подмосковная «Единая Россия» поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Во всех муниципалитетах Московской области 2 августа партийцы проводят торжественные мероприятия и встречи с ветеранами ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

2 августа профессиональный праздник отмечает элита российских Вооруженных сил — Воздушно-десантные войска. Отсчет их истории принято вести с 1930 года, когда на учениях Московского военного округа с парашютами десантировалась первая группа бойцов.

По словам секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, десантники во все времена были на передовых рубежах защиты интересов России. Они являли собой образец преданной службы и героизма при исполнении задач в военное и мирное время.

«Легендарная „крылатая пехота“ стоит на страже интересов Отечества. Десантники имеют прекрасную боевую подготовку и отличаются особой отвагой. Отсюда и девиз ВДВ: „Никто, кроме нас!“. Элита наших Вооруженных Сил участвует в самых тяжелых операциях и на самых сложных направлениях. Сегодня солдаты и офицеры ВДВ выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Стойко и самоотверженно борются с нацизмом, отстаивая безопасность и суверенитет нашей Родины. Подвиги наших воинов навсегда вошли в историю. Желаю крепкого здоровья, успехов в нелегкой службе и только побед на поле боя! Русские десантники могут все!», — заявил Брынцалов.

В свою очередь, депутат Мособлдумы, гвардии капитан ВДВ, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Вшивцев, подчеркнул, что Воздушно-десантные войска были и остаются надежным и испытанным авангардом Вооруженных сил России.

«В день 94-й годовщины образования Воздушно-десантных войск совместно с „Боевым братством“, членами Союза десантников России, ветеранами ВДВ, а также кадетами местной школы № 8 принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику героям необъявленных войн „Доблесть и слава“ в сквере Марии Рубцовой в Химках. Воспитанное на традициях „крылатой пехоты“, нынешнее поколение десантников показывает образцы беспримерного мужества и героизма при выполнении самых сложных задач. В этот знаковый день желаю нашим десантникам чистого неба, крепкого здоровья и мягких приземлений», — поздравил всех причастных Вшивцев.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, сегодня проходят в каждом городском округе Подмосковья. Организаторами традиционно выступает партия «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии».

Так, в Пушкинском прошел митинг в честь празднования Дня ВДВ. У памятника «Погибшим в Афгане» собрались ветераны и десантники, вдовы и матери тех, кто погиб в горячих точках, активисты, сторонники и молодогвардейцы партии «Единая Россия» Пушкинского, а также жители округа.

«День Воздушно-десантных войск — праздник мужества, отваги и беспрекословного исполнения долга. Я хочу выразить искреннюю благодарность действующим военнослужащим и ветеранам за патриотизм и верность Родине. Все они — настоящие Герои, всегда готовые встать на защиту граждан России. В зоне специальной военной операции ребята выполняют сложные и опасные задачи. Их самоотверженность и профессионализм — это гарантия Победы над врагом. Желаю нашим Героям крепкого здоровья, счастья, благополучия и скорейшего возвращения домой», — поздравил десантников депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

В Можайске поздравить с праздником всех, кто служил и продолжает нести службу в Воздушно-десантных войсках, пришли руководитель фракции партии «Единая Россия» Лидия Афанасьева и депутат фракции Василий Овчинников. Сегодня у мемориала Воину-освободителю было многолюдно: помимо партийцев сегодня сюда пришли можайцы, в разные годы, отслужившие в ВДВ.

«Мужество, стойкость и выдающаяся боевая подготовка делают воздушных десантников надежной опорой всей армии и примером служения Отечеству. Ваша беззаветная преданность Родине, доблесть и отвага навсегда овеяны славой. „Голубые береты“ и сейчас с честью выполняют свой долг на СВО, выполняя самые сложные боевые задачи! Крылатая пехота всегда там, где нужны четкая боевая выучка и хорошая физическая подготовка, самопожертвование и смелость», — обратилась к воинам-десантникам Лидия Афанасьева.

После торжественной части мероприятия актив партии совместно с десантниками пришли в Центр помощи участникам СВО, чтобы помочь в погрузке гуманитарной помощи, предназначенной для ребят, находящихся на лечении и реабилитации в военно-полевом госпитале.

В Лобне в праздничный день депутат партии «Единая Россия» городского Совета депутатов Алексей Кожухалов совместно с молодогвардейцами навестили ветерана ВДВ — Сергея Свороба. В теплой домашней обстановке гости поздравили виновника торжества с профессиональным праздником.

Сергей Федорович проходил службу в рядах ВДВ. С 1983 по 1985 год участвовал в Афганской войне, перед этим 3,5 месяца проходил обучение в городе Фергана, в Узбекистане. Позднее Сергей Свороб принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Он и в мирное время предпочел выбрать путь служения России и своей малой Родине. На протяжении долгих лет ветеран ВДВ принимает самых активных участников общественной и политической жизни города. Руководитель лобненского штаба «Юнармии» ведет большую патриотическую работу с молодежью. Огромный вклад внесен им и в историческую летопись Лобни. С начала СВО вместе с единомышленниками он активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи на Донбасс. И все это только малая часть его деятельности.

Гости вручили подарки виновнику торжества и поблагодарили за активную деятельность во благо родного города.

«Наши ветераны-десантники из тех людей, которые по-настоящему любят свою страну, свой родной город и делают все для его развития и процветания. Они являются достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих. Когда-то закалив характер в элитных войсках ВДВ, приобретя боевой опыт в „горячих точках“, они как никто знают, что такое боевое братство и понимают необходимость поддержки наших воинов сегодня, отправившихся защищать интересы страны на Донбасс», — отметил Алексей Кожухалов.

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