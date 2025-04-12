Подмосковная «Единая Россия» поздравила работников космической отрасли

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона и всех причастных ко Дню космонавтики. По его словам, полет Юрия Гагарина 64 года назад стал свидетельством триумфа отечественной науки и героизма первого человека за пределами Земли. В этот день весь мир убедился, что космос ближе, чем кажется, передает пресс-служба партии.

«Особое место в „звездной“ истории занимает Московская область. У нас расположены знаменитые предприятия ракетно-космической отрасли. Наши ученые, инженеры, конструкторы, космонавты — несколько десятков тысяч увлечённых людей — идут дальше по бесконечному пути открытий. Спасибо всем жителям Подмосковья, которые работают в космической отрасли и своим трудом определяют её будущее», — сказал Брынцалов.

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын назвал Подмосковье «сердцем российской космонавтики», а город Королёв «космическойстолицей России».

«В Королёве расположен РКК „Энергия“ — предприятие, где создавались первые спутники и космические корабли, именно здесь Сергей Королёв разрабатывал ракету, которая вывела Гагарина в космос. Также в этом городе находится Центр управления полётами (ЦУП). Звёздный городок — кузница космонавтов, здесь работает единственный в России Центр подготовки покорителей космоса. За 60 лет работы подготовлено более 500 космонавтов из 30 стран. Кроме этого, у нас в регионе расположены наукограды: Дзержинский, Жуковский, Протвино — здесь занимаются разработкой новых материалов и технологий для космоса, а во Фрязино и Черноголовке — занимаются передовыми исследованиями в области космической связи», — рассказал Денис Перепелицын.

Сегодня, 12 апреля, партийный актив и молодогвардейцы встречали сотрудников научно-производственных предприятий с цветами и подарками, проводили концерты и экскурсии в отраслевые музеи, знакомили молодежь с известными летчиками и космонавтами, открывали муралы и «Парты Героя», устраивали викторины и познавательные уроки.

Так, в Химках депутат Госдумы, ответственный секретарь Бюро Высшегосовета партии «Единая Россия» Денис Кравченко поздравил сотрудников одного из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли в Подмосковье и России — «НПО Энергомаш», с Днем космонавтики.Отличившимся сотрудникам предприятия депутат вручил почетные грамоты и благодарности генерального директора Государственной корпорации покосмической деятельности «Роскосмос».

«У каждого российского и советского человека на генетическом уровнезаложена любовь к космонавтике. Мы были первыми в космосе и продолжимделать все, чтобы оставаться в лидерах. Я убежден, что перспективыотечественной космонавтики безграничны, при этом важен вклад каждогосотрудника. „НПО Энергомаш“ является сердцем отрасли, которое и сегодня производит лучшие в мире двигатели. Кроме того, в Химках расположены предприятия — „НПО Лавочкина“ и МКБ „Факел“, тоже обеспечивающие стране технологическое лидерство. От всей души поздравляю всех жителей с праздником!», — отметил Денис Кравченко.

К поздравлениям присоединилась и депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина, которая вручила сотрудникам благодарственныеписьма от Московского областного союза промышленников ипредпринимателей.

В Королеве в рамках проекта «Объединенные космосом» партии «Единая Россия», реализуемом на территории городского округа, партийцы и молодогвардейцы поздравили работников РКК «Энергия» имени С. П. Королева у проходной на предприятие. Активисты вручали цветы, а на фоне звучало музыкальное сопровождение с символическими композициями «Трава у дома», «Поверь в мечту» и другими.

«В этом году мы также отмечаем две знаменательные даты: 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина и Алексея Архиповича Леонова — первых Звездных людей Земли. Более шести десятилетий назад они изменили мир и воплотили смелую мечту всего человечества о полёте в космос. Сегодня наш город, сохраняя традиции, является лидером в изготовлении наукоемкой, инновационной продукции, которая обеспечивает безопасность и суверенитет нашей великой Родины», — прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в Королёве Ольга Волкова.

В Волоколамском в филиале МГУТУ имени К. Г. Разумовского прошлалекция полковника запаса, военного летчика-снайпера, участника боевых действий в Демократической Республике Афганистан и Чеченской Республике Александра Шалыгина. Встреча состоялась в рамках программы«Успех V единстве поколений» и федерального партийного проекта «Новая Школа».

«Для меня большая честь делиться своим опытом с молодым поколением. Это наша общая история — живая, настоящая. Рад видеть интерес в глазах студентов, слышать их вопросы. Значит, мы не зря стараемся», — отметил Александр Шалыгин, обращаясь к участникам встречи.

Депутат Совета депутатов округа, член фракции «Единая Россия» Волоколамского Светлана Маменко подчеркнула важность подобных встреч.

«Сегодня, как никогда, важно говорить с молодёжью не только о будущем, но и о прошлом — честно, открыто, от души. Именно такие события позволяют укреплять связь поколений, формируют у студентов чувство ответственности за свою страну, за своё дело», — поделилась она.

В Ленинском округе по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Лопатинской средней общеобразовательной школе состоялось открытие первого мурала, посвященного Юрию Гагарину. На торжественной церемонии открытия присутствовали секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Станислав Каторов, депутат Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Алёна Кокоева, космонавт-испытатель Андрей Бабкин, а также супруга космонавта Алексея Овчинина –Светлана Овчинина. Сам Алексей передал видеоприветствие с борта Международной космической станции.

«Мы постарались подарить этой школе дополнительную связь с космосом. Теперь в школе на стене музея появился яркий, запоминающийся мурал Юрия Гагарина, который вдохновляет учеников, преподавателей и всех гостей. Уверен, что это изображение станет не просто украшением школы, но и символом стремления к знаниям, мечтам и покорению новых высот», — сообщил Каторов.