Подмосковная «Единая Россия» отправила 15 т гуманитарной помощи в Курскую область

Централизованная отправка очередного гуманитарного конвоя от подмосковной «Единой России» прошла 27 февраля в День сил специальных операций с Губернаторской площади в городском округе Можайск Московской области, передает пресс-служба партии.

Депутат Мособлдумы, координатор партийного проекта «Историческая память» в Московской области Владимир Вшивцев рассказал, что место отправки гуманитарной помощью жителям Курской области — символично.

«Можайск — город с богатой историей. Он был основан в 1231 году, и за своюмноговековую историю его жители не раз становились на пути врага, желающего поработить Русь. В 1812 году Можайский район держал оборону при подходе к Москве французских войск, а Бородинское сражение стало всемирно известным историческим событием и темой многих литературных произведений. В период Великой Отечественной Войны город также держал защитную позицию, чтобы не подпустить вражеские войска к столице. За мужество, стойкость и массовый героизм в 2012 году Можайск, указом президента Российской Федерации, был удостоен звания „Город воинской славы“», — поделился Вшивцев.

В составе гумконвоя, весом порядка 15 т: продукты питания длительного хранения, консервы и бутилированная вода. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев лично сопровождает грузовую машину до пункта назначения.

«С первых дней спецоперации региональное отделение партии „Единая Россия“ на регулярной основе помогает бойцам, а также жителям новых и приграничных районов. Сегодня, помимо продуктов для жителей Курска, мы везем вещи по запросу бойцов в подразделения. На маршруте мы также посетим несколько полевых госпиталей, куда попадают наши ребята с первой линии. Завершим поездку традиционно посещением „Доброй комнаты“, открытие которой планируется 3 марта в Донецке», — сообщил Гаджиев.

Парламентарий рассказал, что год назад по поручению Президента России Владимира Путина в Донецке открыл свои двери современный перинатальный центр. Для обустройства «Доброй комнаты» в начале недели туда уже направились волонтеры из Сергиево-Посадского колледжа.

«Мы видим, как нашу подмосковную инициативу высоко оценили новые регионы. „Добрый комнаты“ для юных пациентов постепенно становятся уже просто необходимостью при каждой больнице, что стимулирует нас увеличивать их количество. В наших планах открытие комнат в Новоазовске и Тельмановском районе», — резюмировал Олег Гаджиев.

С начала специальной военной операции «Единая Россия» из Московской области отправила свыше 13,5 тыс. т гуманитарных грузов. На фронт партийцы доставляют продукты питания, средства вспомогательной защиты, амуницию, строительные материалы и инструменты, технику и запасные части к ней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.