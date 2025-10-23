В России сегодня отмечают День без бумаги — экологический праздник, напоминающий о важности разумного потребления. Его суть в том, чтобы показать: сокращение использования бумаги не просто экономит ресурсы, а становится реальным вкладом в сохранение природы страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ярким примером действий в этом направлении служит акция «БумБатл». Организаторами инициативы выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».

«БумБатл» успешно демонстрирует, как экологические инициативы объединяют людей разных возрастов и профессий вокруг общей цели — создания устойчивого будущего.

В сентябре стартовал осенний сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры. На данный момент Московская область, собравшая 16,7 тонн макулатуры, в региональном рейтинге (мегаполисы и самые крупные города) занимает второе место, обогнав Краснодарский край.

Для того, чтобы принять участие нужно: пройти регистрацию участников акции на сайте бумбатл.рф, оповестите участников, собранное сырье взвесьте, сфотографируйте и заполните форму в личном кабинете участника на сайте акции, приложив акт о сдаче вторсырья.

Проект не только способствует сокращению объема отходов, но и воспитывает культуру ответственного потребления, показывая, что даже небольшие ежедневные действия могут привести к значительным позитивным изменениям в состоянии окружающей среды.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.