Подмосковье выпустило почти половину российского объема йогуртов за 10 месяцев 2025 года

Предприятия Московской области произвели 313,8 тысячи тонн йогурта за январь–октябрь 2025 года, что составляет более 47% от Общероссийского объема, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московская область занимает первое место в России и Центральном федеральном округе по производству йогуртов. За 10 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили 313,8 тысячи тонн этого продукта, что составляет свыше 71% от объема ЦФО и более 47% от общероссийского производства.

Крупнейшими производителями йогурта в Подмосковье являются ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭН» (бренды «Даниссимо», «Актибио»), ООО «Эрманн» («Эрмигурт», «Эпика») и ООО «Братья Чебурашкины». За весь 2024 год в регионе было произведено 368,9 тысячи тонн йогурта.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион продолжает лидировать в производстве молочной продукции. Поддержка местных предприятий способствует укреплению продовольственной безопасности и обеспечивает потребителей качественными продуктами из Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.