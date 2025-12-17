Подмосковье возглавило экологический рейтинг регионов России

Московская область стала лидером в Экологическом рейтинге регионов России за 2025 год. Первое место Подмосковье занимает уже второй год.

Рейтинг составляют по эффективности работы в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Он состоит из четырех федеральных проектов.

Это «Генеральная уборка» (ликвидация объектов накопленного вреда и свалок), «Экономика замкнутого цикла» (процент переработки отходов к общему объему их образования), «Сохранение лесов» (процент высаживаемых деревьев к вырубаемым) и «Вода России» (процент сброса очищенного стока к общему объему сбросов).

Лидеров выбирает комиссия центра «Устойчивое развитие» при участии общественных организаций и под руководством Госдумы. Рейтинг состоит из цифр и отчетов, а также объективного мнения жителей и экспертов.

Вместе с Подмосковьем отличником в рейтинге стала Липецкая область. Среди хорошистов Москва, Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Средними в рейтинге оказались Брянская. Воронежская, Владимирская, Ивановская и Костромская области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

