Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на международный проект «Ледокол знаний»

В этом году Москва и Московская области вошла в топ-5 по количеству регистраций на проект «Ледокол знаний». Победители отправятся в арктическую экспедицию Росатома к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», которая в этом году будет приурочена к 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. В отборе могут принять участие все школьники РФ в возрасте от 14 до 16 лет на сайте , сообщает пресс-служба организаторов.

В 6-м сезоне проекта «Ледокол знаний» школьники соревнуются в трех треках: «Исследователь», «Изобретатель» или «Инноватор». Для участия в открытом отборе нужно зарегистрироваться на сайте до 5 мая 2025 года включительно, проявить себя в интеллектуальных испытаниях и творческих заданиях. 144 школьника, показавшие лучший результат, отправятся на очные региональные отборы, которые состоятся в каждом Федеральном округе на базе молодежных центров Росмолодежи. А в конце июня состоится финал проекта в Москве, на площадке музея «Атом» на ВДНХ.

В 2025 году в арктическую экспедицию Росатома отправятся 70 школьников. Компанию российским и международным финалистам «Ледокола знаний — 2025» составят участники крупных федеральных, региональных и отраслевых молодежных проектов. Традиционно в число экспертов экспедиции войдут известные ученые и популяризаторы, а также молодые таланты: актеры, спортсмены, блогеры.

«Проект Росатома — лучшая возможность больше узнать об атомной отрасли и понять, кем вы хотите стать в будущем. Конечно, огромное впечатление производят арктические просторы, но для меня самым невероятным впечатлением стало знакомство с ребятами, в том числе и с международными членами экспедиции. Участвовать в проекте может каждый, главное — верить в себя!», — отметила участница экспедиции «Ледокол знаний — 2024» Кира Постовит.

19 мая станут известны имена финалистов, которые представят федеральный округ в финале проекта в Москве.

Информационным партнером проекта «Ледокол знаний» в 2025 году станет АНО «Диалог», который будет информировать о проекте школьников и их родителей по всей стране. Коммуникационный партнер проекта, медиахолдинг МАЕР, будет транслировать новости арктической экспедиции Росатома на цифровых уличных экранах и медиафасадах в российских городах.

Информационные материалы о проекте доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.