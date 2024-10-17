Подмосковье вошло в топ-20 регионов по числу участников конкурса «Начни игру»

Завершилась регистрация на третий сезон Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» , который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Из Московской области в борьбу за призовой фонд в размере 1,6 млн рублей вступили 4 030 жителей, сообщает пресс-служба организаторов.

Проект «Начни игру» — это площадка для выявления, поддержки и развития молодежи, которая интересуется игровой индустрией и готова создавать авторские проекты. За три года к нему присоединились свыше 240 тысяч участников.

«Конкурс «Начни игру» развивается из года в год. Если в первых двух сезонах мы ставили перед собой цель в первую очередь познакомить молодежь от 14 лет с базовыми профессиями игровой индустрии, то в третьем сезоне наши участники реализуют себя в компьютерной и мобильной разработке, прототипировании настольных игр. За четыре месяца заявочной кампании мы получили 278 игровых проектов. Это сильные и наполненные смыслами работы, большинство из которых направлены на укрепление семейных ценностей, привлечение внимания к внутреннему туризму, а главное — обучение игрока. Считаю постепенное перевоплощение игр из средства для развлечения пользователя в реальный образовательный, просветительский инструмент одной из главных задач конкурса «Начни игру», и полученные результаты говорят о том, что мы движемся в верном направлении», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Трек «Создатель игр» третьего сезона конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» выбрали 4 030 участников из Московской области. Всего в этом году на участие поступило 65 674 заявки из всех 89 регионов России, а также из 11 иностранных государств.

Жители Московской области уже могут похвастаться геймдев-успехами. Так, во втором сезоне 3 место по профессии «Геймификатор» среди участников младше 18 лет заняла Дарья Ватраскина, а Татьяна Крамина присоединилась к команде-финалисту Акселератора игровых проектов.

«Конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» не только повысил и поощрил мое стремление придумывать и создавать игры, но и погрузил меня в комьюнити единомышленников, научил презентовать свои проекты и выступать на большой сцене. Для всех тех, кто только начинает путь в рамках конкурса «Начни игру», желаю, прежде всего, удачи и никогда не останавливаться! Даже маленький шаг на пути к своей цели может дать импульс для ее достижения», — поделилась Татьяна Крамина из Подмосковья.

Участники третьего сезона конкурса «Начни игру» могли заявить свои проекты на любое количество основных и партнерских номинаций. Больше всего заявок поступило на основные номинации «Наука, образование и здравоохранение» и «Семейные игры» — 125 и 122 соответственно, по номинации «Регионы и языки России» — 105 игр, по самой технологической номинации «Спорт и киберспорт» — 75 проектов. Среди партнерских номинаций наибольшей популярностью пользуются «Выбор VK Play» от игровой экосистемы VK Play (184 проекта), «Другой геймдев» от проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» (131 игра) и «Наиболее перспективный проект» от Game Art Pioneers (118 проектов).

«Приятно наблюдать, как сообщество конкурса «Начни игру» множится: сейчас среди участников не только выпускники Партнерского кейса и Акселератора игровых проектов, которые развивались вместе с нами на протяжении двух минувших сезонов, но и новые заинтересованные разработчики, которые присоединились в рамках геймджема. Кто-то начал знакомство с индустрией недавно, кто-то уже совершил первый прорыв, но для нас каждый участник и каждый проект одинаково ценен, — отметила руководитель проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова. — Впереди две недели оценки и формирование списка финалистов. Друзья, мы верим в успех каждого из вас и ждем встречи на финале».

Сейчас конкурсная комиссия оценивает качество и полноту заполнения концепт-доков и питч-деков, потенциал реализации каждого проекта, соответствие выбранной номинации, визуальное и техническое исполнение. Список финалистов, состоящий из 40 команд (по 10 команд в каждой основной номинации), будет опубликован в начале ноября 2024 года.

Финал третьего сезона конкурса «Начни игру» пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2024 года в рамках недели игровой индустрии. Создателей игр ожидают встречи с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии и заключительные питчинги игровых проектов.

Закрытие третьего сезона конкурса «Начни игру» и торжественная церемония награждения победителей пройдет на выставке РЭД ЭКСПО. Напомним, что между фаворитами четырех основных номинаций будет распределен общий призовой фонд от банка ВТБ в размере 1,6 млн рублей, а победители в партнерских номинациях получат методологическую, информационную и экспертную поддержку, а также скидки на обучение и бесплатные курсы повышения профессионального мастерства, билеты на профильные геймдев-события, чемпионаты, выставки и возможность представить на них свой проект.

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