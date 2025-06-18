Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвела итоги VIII сезона. Московская область вошла в топ-20 регионов по числу дипломантов. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом сезоне олимпиада объединила свыше 190 тыс. студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению. В Московской области молодые люди получили 43 диплома «Я — профессионал». Один из вузов, расположенных на территории Подмосковья — Московский государственный институт культуры — является организатором по базовому направлению «Креативные индустрии». Московская область входит в топ-10 регионов России по развитию креативных индустрий.

«Высокая активность студентов региона и их выдающиеся результаты в олимпиаде «Я — профессионал» демонстрируют, что здесь формируются кадры для будущего России. Студенты Московской области в этом сезоне проявили себя в таких направлениях, как »Педагогическое образование (основное)», «Психология», «Специальное (дефектологическое) образование» и других. Мы гордимся достижениями студентов Московской области и уверены, что их успехи станут примером для других регионов», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тыс. рублей.

«Высокие результаты участия в олимпиаде «Я — профессионал» — показатель того, что в университетах Московской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки. В VIII сезоне участники получили 43 диплома олимпиады «Я — профессионал», а лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся Государственного социально-гуманитарного университета и Университета Дубна», — поделилась руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — это масштабная площадка для проверки знаний и прикладных навыков студентов российских вузов, а также уникальная система карьерного сопровождения. Олимпиада реализуется с 2017 года, ее миссия – содействие обеспечению национального кадрового и технологического суверенитета, а цель — создание условий для профессионального и личностного развития молодежи.

Лучшие участники получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии.

Активные участники получают полный цикл карьерной навигации: от составления резюме до прохождения групповых карьерных консультаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.