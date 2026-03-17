Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга цифровой трансформации в 2025 году

Московская область заняла место в десятке лидеров рейтинга цифровой трансформации регионов России по итогам 2025 года. Оценка проводилась по 18 показателям, включая развитие электронных госуслуг, внедрение ИИ и кибербезопасность, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году на портале госуслуг Московской области стало доступно 434 услуги, а число обращений превысило 20,9 млн. Запущена проактивная комплексная услуга «Защитники Отечества», которая позволяет оформить до 17 мер соцподдержки одним заявлением. Начал работу чат-бот «Добробот», консультирующий жителей и бизнес по земельным и имущественным вопросам и подбирающий подходящие сервисы.

В регионе реализовано 67 проектов с применением искусственного интеллекта в сферах ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования и обратной связи. Экосистема включает 15 голосовых роботов, которые за год обработали более 10 млн звонков. ИИ внедрен в 315 услуг на региональном портале, проверено свыше 3,8 млн документов в составе 1,3 млн заявлений.

За год в Подмосковье установили более 22 тыс. средств защиты информации, аттестовали 33 информационные системы и один ЦОД, проверили защищенность 39 систем и перешли на использование ГОСТ TLS. Введено свыше 17 тыс. новых камер системы «Безопасный регион», всего работает более 167,6 тыс. камер, из них свыше 90 тыс. — с ИИ. На портале также появились новые материалы по цифровой безопасности, включая правила работы с нейросетями и способы защиты от мошенников.

«Сегодня регионы демонстрируют высокую динамику внедрения цифровых технологий в социальную сферу и госуправление. При формировании рейтинга мы оцениваем, как цифровые решения улучшают качество жизни и делают ее безопаснее», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что важно обеспечить доступность цифровых сервисов для всех жителей, включая отдаленные территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.