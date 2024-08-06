Подмосковье вошло в топ-20 по числу заявок на участие в проекте «Флагманы образования»

Подведены итоги заявочной кампании на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» . На официальном сайте зарегистрировались более 88 тыс. человек из всех регионов страны, из них 1 851 представляют Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Флагманы образования».

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке министерства просвещения РФ.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие наиболее мотивированные управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

«Ценно, что ежегодно десятки тысяч человек из всех 89 регионов России чувствуют потребность в профессиональном и карьерном развитии и становятся частью сообщества «Флагманы образования». В орбите проекта за четыре сезона свыше 318 тыс. участников — это управленцы в сфере образования, учителя и студенты. Самое большое количество заявок в этом году поступило от педагогов — 57%. Студенты составляют — 28% от числа регистраций, управленцы — 15% соответственно. Финалисты и победители прошлых сезонов проекта вошли в кадровый резерв всех уровней системы образования и получают новые назначения, как доказавшие свою экспертность профессионалы», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Московскую область в конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» представят 1 851 участника. Из них 41% педагогов, 46% студентов и 13% управленцев в сфере образования.

Проект «Флагманы образования» включает линейку возможностей и сервисов для профессионального развития управленцев, педагогов и студентов.

Среди них «Флагманские школы» — очный проектно-образовательный интенсив для профессионального развития и поддержки перспективных региональных и муниципальных управленческих команд.

«Созвездие Флагманов образования» — профессиональное сообщество, объединяющее 296 победителей и финалистов конкурса «Флагманы образования» среди управленцев в сфере образования и педагогов, созданное для продвижения экспертного потенциала его участников.

«Образовательный марафон» — серия просветительских мероприятий, нацеленных на выявление профессиональных дефицитов, развитие компетенций и знаний участников по четырем направлениям: лидерство и командообразование, государственная образовательная политика, гибкие навыки, студенческая мастерская: проектная деятельность в образовании.

В 2024 году уже проведены более 60 мероприятий. Партнерами «Образовательного марафона» выступили: Президентская академия, АО «Издательство «Просвещение», Высшая школа экономики, МДЦ «Артек», агентство стратегических инициатив, АНО «Диалог Регионы», педагогические вузы страны, региональные институты развития образования и другие организации.

Одним из ключевых мероприятий проекта «Флагманы образования» является одноименный профессиональный конкурс, нацеленный на карьерное развитие управленцев, педагогов и студентов. Первый этап конкурса стартовал 2 августа — это дистанционная комплексная оценка уровня надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Он будет доступен по 11 августа. По итогам оценки будут сформированы рейтинги полуфиналистов среди управленцев и педагогов в каждом субъекте РФ, а студенты выйдут сразу в финал, который состоится в октябре.

Для управленцев и педагогов региональные полуфиналы пройдут в очной форме в октябре. Уровень профессиональных знаний и универсальных компетенции эксперты оценят у участников за счет индивидуальных и групповых конкурсных заданий. В финал конкурса выйдет не более трех победителей полуфинала в каждом регионе. Сам финал состоится в ноябре.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, принять участие в просветительских мероприятиях и войти в кадровый резерв системы образования РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».