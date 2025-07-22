Подмосковье стало одним из лидеров в ЦФО по числу лауреатов премии «Экспортер года»

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» объявила победителей конкурса в Центральном федеральном округе по итогам 2024 года. Подмосковье стало одним из лидеров по количеству компаний-лауреатов премии, среди которых, в том числе предприятия агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Стали известны призеры в сфере регионального АПК. Так, ООО «Торговая компания «Мираторг», экспортирующая продукты переработки из мяса, овощей, готовые блюда и корма для домашних животных, заняла 1 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» в категории «Крупный бизнес» и 2 место в номинации «Ответственный экспортер (ESG)». 3 место присвоено ООО «Фуд Тим» — компания поставляет переработанные рыбные продукты. В категории «Малое и среднее предпринимательство» лауреатами стали АО «КАПИТАЛ-ПРОК», специализирующееся на экспорте кормовой продукции и ветеринарных препаратов, а также — ООО «БелЧай», осуществляющая отгрузки тонизирующих напитков.

Кроме этого, среди малого и среднего предпринимательства в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» отмечена ООО «Соломон-трейд» — компания, которая экспортирует жареные семена и ядра подсолнечника, тыквы, арахис, батончики без сахара и козинаки, также получила номинацию «Прорыв года». 2 место присвоено ООО «ПЛОДОИМПОРТ», отгружающее овощную консервацию, соусы, уксусы и томатную пасту.

Премия «Экспортер года» проводится при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Их награждение состоится 21 октября на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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