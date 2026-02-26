Подмосковье приняло более 500 заявок на выплату на техсредства

Жители Подмосковья с начала года подали более 500 онлайн-заявок на выплату для приобретения технических средств реабилитации. Услуга доступна на региональном портале, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации» размещена на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать банковские реквизиты для перечисления средств.

Получателями выплаты могут стать инвалиды I, II и III группы, а также дети-инвалиды до 18 лет, проживающие в Московской области. Условие — наличие индивидуальной программы реабилитации или абилитации, в которой предусмотрены соответствующие технические средства.

Средства предоставляют на каждое изделие, указанное в программе. Размер выплаты определяют исходя из предельной стоимости конкретного технического средства.

В ведомстве добавили, что в 2025 году услугой на региональном портале воспользовались почти 3,5 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.