Подмосковье помогает восстанавливать социнфраструктуру в поселке Тельманово ДНР

сегодня в 16:38

Московская область продолжает оказывать помощь в восстановлении объектов социальной инфраструктуры подшефного поселка городского типа Тельманово в Донецкой Народной Республике. В настоящее время подмосковные строители здесь занимаются восстановлением главного корпуса «Центральной районной больницы Тельмановского района ДНР». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На объекте, расположенном по адресу: переулок Садовый, дом № 6, проводятся монтажные работы: обустройство шумоизоляции стен, системы электроснабжения и слаботочных систем, обутройство системы отопления и вентиляционных проходов.

Строители также занимаются отделкой, ведут общестроительные работы. Ежедневно здесь работают более 40 человек и 5 единиц техники. Общая строительная готовность объекта составляет 72%.

Завершение всех работ на объекте ожидается до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.