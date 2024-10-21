Подмосковье получит более 1 млрд рублей на повышение рождаемости

Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что на программу повышения рождаемости в 2025 году Московской области выделят более 1 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Этот объем субсидии является максимальным среди регионов страны с суммарным коэффициентом рождаемости ниже среднероссийского уровня. Минимальную субсидию выделили Карачаево-Черкесии — 162 млн рублей.

Более половины из 41 региона получат субсидию в размере от 200 до 300 млн рублей. Треть субъектов получат субсидии более 300 млн рублей.

«Максимальный размер субсидий рассчитан для Московской области, это 1,047 млрд рублей, исходя из того, что там проживает 8,7 млн человек», — уточнила Баталина.

Президент России Владимир Путин поручил повысить рождаемость в стране к 2030 году в регионах, где суммарный коэффициент оказался ниже среднероссийского уровня. Для достижения этой цели из федерального бюджета выделят 75 млрд рублей.

По прогнозам экспертов, к 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти. В прошлом году общее количество числа рождений снизилось до минимального с начала 2000-х годов значения — 1,265 млн. В последнее время коэффициент рождаемости в стране избежал падения и стабилизировался.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.