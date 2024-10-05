Рождаемость вырастет в России к 2035 году

По прогнозам экспертов, к 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти, сообщает «Коммерсант» .

В прошлом году общее количество числа рождений в России снизилось до минимального с начала 2000-х годов значения — 1,265 млн. Кроме того, по итогам первой половины этого года тенденция продолжилась — родилось только 600 тыс. детей.

При этом, как считают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, так как число рождений в пересчете на одну женщину остается стабильным, то в среднесрочной перспективе данная ситуация поменяется.

Эксперты уточнили, что во многих странах мира средний возраст матери при рождении первого ребенка относительно высок, поэтому резервы для отложенных по разным причинам рождений небольшие.

В РФ в основном первого ребенка женщины рожают в 26,2 года. Именно поэтому, по мнению специалистов, в стране есть большие резервы для реализации отложенных рождений. Еще по сравнению с началом 2000-х годов в РФ сильно увеличилась доля вторых и последующих рождений, а календарь рождений «растянулся» по времени.

Благодаря такой ситуации суммарный коэффициент рождаемости в стране в последние время избежал падения и стабилизировался.