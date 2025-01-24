Подмосковье подвело итоги участия в проектах профориентации школьников за 2024 год

23 января в корпоративном университете развития образования состоялся семинар «О реализации проекта «Билет в будущее» и единой модели профориентации в общеобразовательных организациях в Московской области». Участники подвели итоги работы за 2024 год, отметив значительный рост ключевых показателей в реализации программ, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный координатор проекта «Билет в будущее» Наталья Баранникова представила результаты масштабной работы по формированию условий для осознанного выбора школьниками профессионального пути. В 2024 году в проекте приняли участие свыше 113 тыс. учеников 6–11 классов из 850 школ Подмосковья, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

Более 90 тыс. школьников прошли основную профессиональную диагностику, а почти 60 тыс. — дополнительную на портале проекта. Также значительно увеличилось количество участников профессиональных проб: с 10 469 человек в 2023 году до 16 868 в 2024 году.

Развитию проекта способствовало сотрудничество с новыми индустриальными и социальными партнерами. В 2024 году их количество увеличилось до 214 организаций. Среди новых площадок — Центр молодежного инновационного творчества в Жуковском, «Техноград» на ВДНХ и Технопарк «Кванториум» Центра «Орбита» в Королёве, где для школьников проводят экскурсии, мастер-классы и обучающие курсы.

Существенный вклад в реализацию проекта внесли педагоги-навигаторы. Их число увеличилось на 1138 человек и достигло 2532 специально подготовленных экспертов. Они помогают школьникам определять интересы и развивать их способности, а также составляют индивидуальные программы профориентации.

На итоговом семинаре также наградили лучшие муниципалитеты и школы. Среди лидеров — городские округа Богородский, Домодедово, Дубна, Кашира, Люберцы, Подольск, Реутов и Электросталь, а также муниципальные округа Волоколамский, Егорьевск и Зарайск. Кроме того, грамотами отметили 182 школы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.