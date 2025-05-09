Также ее поддержали 10 российских регионов — от Крыма до Камчатки. Главная цель эстафеты — показать единство и преемственность поколения победителей в разные времена.

«Участие в эстафете принимают военнослужащие — как участники СВО, так и ветераны других военных конфликтов, представители комитета семей воинов Отечества, представители филиала Фонда „Защитники Отечества“, школьники, волонтеры. Наши неравнодушные люди», — сказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Колунов.

Депутат Госдумы добавил, что участники мероприятия выстраиваются в виде символичной буквы V в честь 80-летнего юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из первых патриотическую эстафету поддержал город воинской доблести Дмитров. К акции присоединился глава муниципального округа Иван Курданин. В годы Великой Отечественной войны сражения под Дмитровом сыграли ключевую роль в обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков.

Цель эстафеты — выразить признательность защитникам Родины, ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, а также участникам других военных конфликтов. Участники эстафеты несут с собой портреты героев, тем самым показывая, что «Бессмертный полк» снова в строю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.