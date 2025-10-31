Подмосковье планирует повысить объем производства растениеводческой продукции

К 2030 году Московская область планирует нарастить производство не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Регион реализует комплекс мер для увеличения объемов производства продукции растениеводства. Прогнозируемый рост охватит ключевые культуры: производство зерновых достигнет 650 тысяч тонн, картофеля и овощей во всех категориях хозяйств — 650 и 570 тысяч тонн соответственно, масличных культур — 103 тысячи тонн. В овощеводстве защищенного грунта планируется производить 149 тысяч тонн продукции к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С 2014 по 2024 производство тепличных овощей выросло с 5 до 131 тысячи тонн. Московская область занимает второе место в России, выращивая овощи защищенного грунта на 233 гектарах тепличных комплексов, расположенных на территории региона.

«В растениеводческой отрасли Подмосковья работают 274 предприятия — 126 из них выращивают зерновые, 73 хозяйства производят картофель, 64 — овощи. У нас предусмотрены различные меры поддержки, например, аграрии могут получить кредитные средства по льготной ставке до 10,5% на реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов, где производят овощи и ягоды в защищенном грунте», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Кроме того, в регионе реализуются инвестиционные проекты по строительству тепличных комплексов. Например, ООО «Агрокомплекс «Иванисово» строят вторую очередь по выращиванию овощных культур площадью 15 гектаров в городском округе Электросталь.

В ведомстве отмечают, что достижению целевых показателей, помимо прочего, поспособствует ввод земель в сельскохозяйственный оборот, позволив расширить территории под выращивание культур: за 5 лет уже ввели 185 711,5 га. А внедрение новых технологий, например, представленный на выставке «Золотая осень — 2025» дрон, сконструированный под сельскохозяйственные задачи в полях, и система «Эковижн», позволяющая мониторить состояние растений в теплицах, будет способствовать оптимизации труда и увеличению урожайности. С интеграцией инновационных технологий и реализацией инвестиционных проектов Подмосковье достигнет целевых показателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.