Подмосковье оказывает всеобъемлющую поддержку участникам СВО

Кулаков добавил, что появляются и ветераны-инвалиды, лишившиеся конечностей.

«В каких-то случаях эти проблемы можно решить с помощью протезов, в каких-то случаях их решить невозможно, и людям приходится передвигаться на колясках», — сказал он.

Кулаков подчеркнул, что в фонде «Защитники Отечества», который работает в Подмосковье, так же, как и во всех регионах России, оказывают всестороннюю поддержку и помощь в решении всевозможных вопросов ветеранам, вернувшимся домой.

Фонд «Защитники Отечества» персонально и комплексно сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших (умерших) бойцов, оказывает содействие по принципу «одного окна». Социальные координаторы фонда работают в каждом городском округе.

В Пушкине проходит фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ», почетными гостями и участниками которого стали люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО. Запланирован приезд представителей ряда подмосковных реабилитационных центров. На стендах организованной выставки технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями, будет возможность ознакомиться и попробовать новинки реабилитационной индустрии.

В рамках мероприятия проходят встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа общественной приемной, которая даст возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ (медико-социальной экспертизы) по Московской области, отделения Социального фонда России по Москве и Подмосковью, депутатами Госдумы и Московской областной думы, членами Общественной палаты Российской Федерации и Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали добровольцам из отряда БАРС, проявившим мужество, отвагу, храбрость и самоотверженность в зоне спецоперации. Награды получили бойцы разных возрастов и званий из городских округов Люберцы, Коломна, Химки, Воскресенск, Ступино, Подольск и Сергиево-Посадский.

«Сегодня я с большим удовольствием вручу от имени нашего президента награды. БАРС — это первое подразделение добровольцев, которое отправилось на передовую и стало выполнять боевые задачи», — сказал Воробьев.