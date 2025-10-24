Подмосковье обеспечивает 52% всего объема производства в ЦФО

25 октября во всем мире отметят Всемирный день макарон — праздник, учрежденный в 1995 году по инициативе Конгресса производителей пасты. К этой дате подмосковные предприятия подготовились особенно: за первые восемь месяцев 2025 года регион произвел более 216 тысяч тонн макаронных изделий, что на 6,7% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковье сохраняет лидерские позиции в производстве макаронных изделий, обеспечивая 52% всего объема в ЦФО и 21% от общероссийского выпуска. Предприятия региона выпускают разнообразные виды продукции: традиционные спагетти, макароны, рожки и перья, а также специализированные изделия — вермишель для супов и лапшу быстрого приготовления. Ведущими предприятиями отрасли в регионе являются: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ОАО «Байсад-Кашира» и ООО «ДОШИРАК КОЯ».

В ведомстве рекомендуют попробовать классический рецепт макарон по-флотски: обжарить говяжий фарш с луком, добавить томатную пасту и специи по вкусу, затем смешать с отварными макаронами из твердых сортов пшеницы. Это простое и сытное блюдо идеально подойдет для повседневного семейного ужина и порадует своим насыщенным вкусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.