Подмосковье нарастило экспорт масложировой, мясной и молочной продукции

За 11 месяцев 2025 года Московская область увеличила экспорт сразу нескольких товарных групп в натуральном выражении. В частности, выросли объемы отгрузок продукции масложировой отрасли, а также мясного и молочного сегментов. Высокая доля переработанной продукции позволяет региону формировать экспорт, ориентированный на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 98,7 тысячи тонн. Объем поставок мясной продукции увеличился на 15,6% — до 260 тысяч тонн. Устойчивый рост демонстрирует и молочная отрасль: экспорт вырос на 3,3% в натуральном выражении и составил 63,1 тысячи тонн.

В структуре экспорта агропрома Подмосковья значимую долю занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: за 11 месяцев 2025 года регион отгрузил за рубеж 337 тысяч тонн. Вклад также вносит прочая продукция АПК, объем поставок которой превысил 217 тысяч тонн. На зерновые культуры пришлось более 89 тысяч тонн, на рыбу и морепродукты — 4,7 тысячи тонн.

География поставок охватывает 78 стран мира, ключевыми партнерами остаются Китай и Республика Беларусь. Одновременно Московская область укрепляет позиции на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока. Так, за 11 месяцев объем экспорта в Узбекистан увеличился более чем на 50% относительно 2024 года и достиг почти 54 тысяч тонн, а в Саудовскую Аравию — вырос на 85,7%, до почти 30 тысяч тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.