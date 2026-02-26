Подмосковье направит 1,7 млрд рублей на выплаты при рождении

В 2026 году в Московской области на поддержку семей при рождении ребенка направят более 1,7 млрд рублей. Родители могут получить денежные выплаты или подарочный набор, а также оформить все документы прямо в роддоме, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе действует комплексная система поддержки семей. При рождении ребенка родители могут выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье», в который входит более 50 предметов для малыша и мамы, либо получить выплату 20 тыс. рублей. Деньги перечисляют на карту в течение 10 дней после оформления заявления в роддоме. Меру поддержки получают все семьи граждан России независимо от дохода и места жительства при условии регистрации рождения в подмосковном ЗАГСе или МФЦ. При рождении двойни набор или выплата предоставляются на каждого ребенка.

Для семей с невысоким доходом предусмотрены дополнительные выплаты: 20 тыс. рублей на первого ребенка, 40 тыс. — на второго, 60 тыс. — на третьего и последующих. В особых случаях сумма увеличивается: при рождении двойни выплачивают по 70 тыс. рублей на каждого малыша, а при рождении тройни и более детей семья получает единовременно 300 тыс. рублей.

Отдельная мера поддержки действует для молодых многодетных семей. Если родителям не исполнилось 36 лет и в семье рождается третий или последующий ребенок, выплачивается 300 тыс. рублей. При этом у одного из родителей должна быть постоянная регистрация в Московской области, а рождение — зарегистрировано в регионе. Программа продлена на 2026 год.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что все ключевые услуги оформляются без посещения ведомств.

«Наша задача — обеспечить доступность мер поддержки и снизить административную нагрузку на родителей в самый важный для семьи период», — подчеркнула она.

В роддоме можно оформить свидетельство о рождении, ИНН, полис ОМС, регистрацию, выплаты и постановку в очередь в детский сад. Подробнее об условиях предоставления мер поддержки — на портале https://uslugi.mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.