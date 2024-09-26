Подмосковье лидирует в России по производству зефира

Зефир из яблок ­– это не только вкусное лакомство, но и полезный десерт, являющийся источником клетчатки, обладающий низкой калорийностью и содержащий антиоксиданты, такие как кверцетин и эпикатехин, помогающих снижать риски хронических, в том числе и сердечных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За 7 месяцев 2024 года объем производства зефира составил 4,1 тыс. тонн, что почти на 2 тыс. тонн больше объемов производства аналогичного периода прошлого года. По производству зефира Подмосковье занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и в России, производят 25,8% от общего объема данного вида сладости в ЦФО и 11,9% в масштабах страны.

Основными производителями являются: ООО «Конфаэль Коллекция», ООО «Кондитерская фабрика „Сокол“, ООО „Первый шоколатье“ и ЗАО БКК „Коломенский“, где производят яблочный зефир трех видов: ванильный, классический, а также со вкусом ванили и малины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.