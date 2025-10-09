Подмосковье и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения на 2026–30 гг

В рамках XIV Петербургского международного газового форума Московская область в лице Вице-губернатора Владислава Мурашова приняла участие в ключевом событии — подписании новой программы развития газоснабжения и газификации Подмосковья на период 2026–2030 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В ходе форума Владислав Мурашов также принял участие в обсуждении ключевых вопросов развития газовой отрасли региона.

«Соглашение — результат комплексного подхода к развитию газовой отрасли региона, включающего в себя модернизацию существующей инфраструктуры, строительство новых объектов, внедрение современных технологий и повышение квалификации персонала. Более 200 сел и деревень Подмосковья получат газ в ближайшие годы. Специалисты планируют построить 1,5 тыс. км газовых труб — они пройдут как между поселками, так и по улицам самих населенных пунктов. Работы завершат к 2030 году. Отмечу, что именно на таких форумах мы находим новые решения, обмениваемся опытом и перенимаем лучшие наработки к реалиям нашего региона», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Деловая программа форума включает более 110 мероприятий:

конференции по цифровизации газовой отрасли;

семинары по внедрению инновационных технологий;

презентации новейших разработок в сфере газораспределения.

Основные направления работы делегации Московской области на форуме:

презентация региональных проектов модернизации;

изучение передовых технологий в сфере газораспределения;

налаживание партнерских связей с ведущими компаниями отрасли.

По результатам участия в форуме планируется разработка стратегий, направленных на развитие газовой инфраструктуры региона и повышение эффективности отрасли в целом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев расссказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.