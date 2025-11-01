сегодня в 20:55

Подлодку «Хабаровск» торжественно спустили на воду в Северодвинске

В Северодвинске на верфи АО «ПО „Севмаш“», прошла церемония выкатки из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие состоялось под контролем главы Минобороны РФ Андрея Белоусова, сообщила пресс-служба оборонного ведомства России .

В официальной церемонии также участвовали главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, руководитель Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор АО «ПО „Севмаш“» Михаил Будниченко.

Атомная подводная лодка «Хабаровск», разработанная АО «ЦКБ МТ „Рубин“», создана для выполнения задач военно-морского флота с использованием новейших подводных вооружений, включая автоматизированные системы различного типа.

«Сегодня (1 ноября — ред.) для нас знаковое событие — со стапеля прославленного „Севмаша“ выводится тяжелый атомный ракетный крейсер „Хабаровск“. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — сказал Белоусов.

Глава оборонного ведомства России заявил, что подводный аппарат, оснащенный роботизированными системами вооружения, станет эффективным инструментом для охраны морских рубежей и защиты национальных интересов страны в различных регионах мирового океана.

Кроме того, Белоусов посетил судоремонтный центр «Звездочка», где оценил прогресс в ремонте и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных субмарин.

