Подготовленного к отправке в Китай льва Шерхана могут вернуть в Крым

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что в настоящее время лев Шерхан находится в Минском зоопарке, где завершил карантин и ожидает оформления документов для отправки в Китай. Однако существует вероятность, что его могут вернуть обратно в Крым, сообщает «Крым 24» .

Как заявил директор, процесс передачи животного осуществляется московской компанией в сотрудничестве с китайскими фондами, а он не имеет возможности влиять на эту ситуацию.

«Это очень ценный для нас лев — один из самых ручных. Поэтому даже если его не отправят и встанет вопрос о возврате сюда (в Крым — ред.), мы с удовольствием это сделаем», — добавил Зубков.

Он также отметил, что вопрос о международной перевозке животных остается сложным. Организация готова как вернуть льва, так и оставить его в Минске, если это будет необходимо.

Между тем в Московский зоопарк доставили полугодовалую самку редкого малайского медведя.