Под защитой Бога: священник рассказал, почему важно носить нательный крестик

Человек, принявший таинство крещения и носящий нательный крест, избавляется от власти греха и обретает защиту Бога. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости .

По словам священника, человеческое тело — это малый храм Творца, а храм не может быть без креста. Сам крест — это знак победы над смертью, которую когда-то совершил Иисус Христос. Потому важно, чтобы крещеный человек носил нательный крестик.

Лукьянов объяснил, какую силу дает крест носящему его.

«Человек изымается из-под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию», — сказал священник.

Он добавил, что очень важно, чтобы на крестике было написано имя Иисуса Христа.

27 сентября православные празднуют Воздвижение Креста Господня. В этот день вспоминают обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос, и возвращении Креста в Иерусалим после его захвата.

