Почти всех пострадавших после срыва кровли школы в Краснодаре отпустили домой

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Один пострадавший из-за падения кровли в Краснодаре школьник остается в больнице

Один школьник продолжает оставаться в больнице после срыва ветром крыши школы № 29 в Краснодаре. Остальных пострадавших школьников отпустили домой, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Почти все ребята из школы № 29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение», — написал Наумов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Детской краевой клинической больнице продолжает оставаться один мальчик. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью школьника ничто не угрожает.

Ранее сильный порыв ветра сорвал крышу в краснодарской школе № 29 на улице Рылеева. В результате инцидента пострадали 11 школьников. Обстоятельства случившегося устанавливаются.