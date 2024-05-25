В Краснодаре 11 детей из школы попали в больницу после падения на них крыши
Ветер обрушил на краснодарских школьников часть крыши, 11 детей в больнице
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В Краснодаре во время линейки в школе № 29 на улице Рылеева ветром оторвало часть крыши, которая упала на детей, 11 из них с разными травмами попали в больницу, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
В результате происшествия погибших нет. Самому старшему из пострадавших 16 лет, а младшему — 14 лет. Известны имена госпитализированных детей:
- Евгений К. 2009 г. р.;
- Андрей П. 2009 г. р.;
- Евгений П. 2008 г. р.;
- Лаврентий З. 2010 г. р.;
- Виктор К. 2010 г. р.;
- Эльвира К. 2010 г. р.;
- Вера П. 2010 г. р.;
- Дмитрий С. 2009 г. р.;
- Вероника Т. 2010 г. р.;
- Тарида Ш. 2010 г. р.;
- Иван Л., год рождения не указан.
Медики оказывают помощь травмированным школьникам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Новогорске обрушилась крыша у олимпийской базы. ЧП произошло ночью, спасатели быстро приехали на место происшествия.