В Краснодаре 11 детей из школы попали в больницу после падения на них крыши

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Ветер обрушил на краснодарских школьников часть крыши, 11 детей в больнице

В Краснодаре во время линейки в школе № 29 на улице Рылеева ветром оторвало часть крыши, которая упала на детей, 11 из них с разными травмами попали в больницу, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

В результате происшествия погибших нет. Самому старшему из пострадавших 16 лет, а младшему — 14 лет. Известны имена госпитализированных детей:

Евгений К. 2009 г. р.; Андрей П. 2009 г. р.; Евгений П. 2008 г. р.; Лаврентий З. 2010 г. р.; Виктор К. 2010 г. р.; Эльвира К. 2010 г. р.; Вера П. 2010 г. р.; Дмитрий С. 2009 г. р.; Вероника Т. 2010 г. р.; Тарида Ш. 2010 г. р.; Иван Л., год рождения не указан.

Медики оказывают помощь травмированным школьникам. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Новогорске обрушилась крыша у олимпийской базы. ЧП произошло ночью, спасатели быстро приехали на место происшествия.