Почти половина работающих россиян столкнулась с симптомами выгорания в 2025 году

Почти 48% работающих россиян в конце 2025 года сообщили о симптомах эмоционального выгорания, показало исследование Русской школы управления, сообщает RT .

Согласно данным опросу Русской школы управления, среди россиян, испытывающих эмоциональное выгорание, 68% отметили постоянную усталость. На втором месте среди симптомов — регулярное перенапряжение и стресс, на которые указали 62% респондентов. Раздражительность занимает третью позицию — ее испытывают 55% опрошенных.

Почти половина участников исследования призналась, что не хочет идти на работу по утрам, а 43% сообщили о потере инициативы и энтузиазма. Эксперты отметили, что выгорание все чаще влияет не только на настроение, но и на карьерные решения: 41% задумывается о смене сферы деятельности, а 40% фиксируют снижение работоспособности.

Главной причиной эмоционального выгорания респонденты назвали плохую организацию рабочих процессов — на это указали 66% опрошенных. Большое количество рабочих задач стало второй по значимости причиной (51%). Финансовые трудности также влияют на эмоциональное состояние: 36% считают низкую зарплату одной из причин выгорания. Переработки из-за нехватки персонала отметили 28% респондентов, сложные отношения с руководством — 21%, а личные проблемы, не связанные с работой, — 20%.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. работающих россиян.

