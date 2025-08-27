Почти 90% выпускников школ Королева поступили в высшие учебные заведения

Королев ежегодно входит в число лидеров среди городов Подмосковья по количеству выпускников, поступивших в вузы. В этом году наукоград вновь подтвердил свои лидерские позиции: из 1 099 выпускников городских школ 971 человек (более 80%) в сентябре начнет обучение в высших учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При этом свыше 42% ребят выбрали для дальнейшего обучения математическое, инженерное и естественно-научное направления. Соответствующие предметы были у королевцев самыми популярными и на ЕГЭ — профильную математику в этом году сдавали 682 выпускника, информатику — 338, физику — 268.

Интерес школьников Королева к точным наукам не случаен — в образовательных учреждениях наукограда уделяется большое внимание углубленной и профильной подготовке. В прошлом учебном году в городских школах действовали семь инженерных классов, в которых ребята изучали космические технологии, инженерный дизайн, программирование, разработку 3D моделей и целый ряд других курсов.

В новом учебном году в 19 школах откроются математические классы. В семи школах такое изучение начнется уже с первого класса, в 13 школах математическими станут пятые классы, еще в восьми — седьмые классы.

Кроме того, во всех десятых классах будет введено профильное обучение, в том числе по технологическому, математическому и естественно-научному направлениям.

Любовь к инженерно-техническим наукам прививают и школьные кванториумы, которые начали открывать в Королеве с 2021 года. Сейчас в городских школах работают 18 таких квантумов, которые оснащены современным оборудованием и пользуются большой популярностью у детей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.