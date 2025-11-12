Почти 80 объектов намерены благоустроить в Подмосковье в 2026 году

В среду в Мособлдуме состоялись публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

«Что касается проектов на 2026 год — это 77 объектов, по 40 из них уже заключены контракты, по остальным завершается проектная работа. Это 17 парков, 9 лесопарков, 21 пешеходная зона, 9 набережных, 13 скверов, 6 стел „Населенный пункт воинской доблести“ и 56 малых общественных территорий», — сказал Хайкин.

Он отметил, что среди знаковых объектов на 2026 год работы уже ведутся в Центральном парке в г. о. Щелково, в сквере «Блюдечко» в г. о. Коломна, в исторической части города Истра, на проспекте Победы в Ступине, а также на набережной Борисоглебского озера в Раменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.