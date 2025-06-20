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Почти 60 цветников и клумб разобьют на улицах Люберец

В городском округе Люберцы в рамках летнего благоустройства продолжается высадка цветов и обустройство более 60 клумб. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь цветников составит более 3,2 тыс. кв. м. Улицы округа украсят бегония, колеус, тагетес, пеларгония, петуния, калибрахоа, седум, настурция, георгины, флокс Друммонда, газания, амарант, альтернатера, остеоспермум, пампасная трава, осока, будра, катарантус, ковыль (стипа), бонарская вербена, нивяник, агаррантемуум, декоративный подсолнечник, примула, очиток, астильба, виола и другие растения.

При благоприятных погодных условиях работы по высадке цветов будут продолжены.

Также во всех поселках проводится восстановление зеленых зон и посев газонной травы. В мероприятиях по озеленению активно принимают участие жители населенных пунктов.

На этой неделе высадка цветов прошла в Малаховке — на Аллее Влюбленных, Аллее Лактионова, а также на клумбе на ул. Дачная. В поселке Красково цветы были высажены у стелы «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.